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Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı
 16 Kasım 2019 12:29
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Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen KHK ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezindeki saklandıkları hücre evinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü, Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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