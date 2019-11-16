Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı
|16 Kasım 2019 12:29
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen KHK ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezindeki saklandıkları hücre evinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü, Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
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