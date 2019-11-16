İzmir'de trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı
|16 Kasım 2019 13:11
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İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü, bir anda kaçmaya başlayınca otomobile tutunan trafik polisini metrelerce sürükledi.
Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, Hakan K'nın kullandığı 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurdu.
Sürücüden ehliyet istenmesi üzerine Hakan K, bir anda gaza basarak kaçmak istedi. Hakan K'nın kaçışını engellemek isteyen bir polis memuru da otomobilin kaputuna tutundu.
Metrelerce sürüklenen polis, otomobilin yavaşlamasıyla da yola düştü.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan polis memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin düşmesinin ardından yeniden kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Polis memurunun sürüklendiği ve yola düştüğü anlar, bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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