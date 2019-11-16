Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda 42 tutuklama

Diyarbakır merkezli 6 il ve KKTC'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gasp, kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada Diyarbakır'ı merkez alarak ülke genelinde farklı eylemlere karışan silahlı bir suç örgütünün, özellikle Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi civarında bölge halkı ve esnafı tehdit ve şiddet uygulayarak sindirmeye çalıştığı, bölgeden yaya olarak geçen vatandaşlara karşı sıklıkla kapkaç ve gasp gibi suçlar işleyerek halkı tedirgin ve huzursuz ettikleri, bu şekilde 170 ayrı suça karıştıkları tespit edildi.

Bu bilgiler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 6 ay süren çalışmalar neticesinde, 12 Kasım'da Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve KKTC'de, hava destekli, 500 polisin katılımıyla 69 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, uçak savar mermileri, çok sayıda çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin lira para ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 56 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2'sinin savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmasına karar verildi, hakimliğe çıkarılan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.