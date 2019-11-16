Siyanürle intihara neden olduğu iddiasıyla 3 bürokrata soruşturma
|16 Kasım 2019 13:37
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Antalya'da 9 Kasım'da meydana gelen olayda, bilgisayar teknikeri Selim Şimşek internetten aldığı siyanürle eşi Sultan Şimşek'i ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ile 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek'i zehirledikten sonra intihar etti.
Yüklü miktarda borcu olduğu, 9 aydır işsiz ve 5 aydır kirasını ödeyemediği öğrenilen Selim Şimşek, ardında iki sayfalık mektup bırakmıştı. Şimşek bıraktığı mektupta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile para aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazmıştı.
Selim Şimşek, eşi Sultan çocukları Ceren ve Ali Çınar'ı siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti.
İŞ İÇİN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÖDEMİŞSelim Şimşek bıraktığı mektupta şu ifadeler yer verdi; "Bu iki isim dört kişinin ölümünden direk sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL'den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş... hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."
Şimşek mektubunda, S.A.'nın talimatıyla belediyede görevli R.A. adlı kişiye 19 bin TL para gönderdiğini ve S.A.'nın kendisinden çok defa yüklü meblağlarda paralar aldığını iddia etti.
3 PERSONELİN İFADESİ ALINACAKSelim Şimşek'in bıraktığı mektupta ölümlerinden, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan S.A. ile F.P.'yi sorumlu olduğunu ileri sürmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 personele yönelik soruşturma açılması talimatı verdi.
Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, S.A., F.P. ve R.A. hakkında soruşturma başlattı. 3 personelin ifadesi alınacak.
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