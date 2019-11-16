1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteden 75 yaşında mezun oldu, Osmanlıca çeviri yapmak istiyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nü 3 senede bitirerek gençlere örnek olan, "bastonlu bilge" lakaplı 75 yaşındaki Şevki Kılıç, lisansüstü eğitime başlayıp Osmanlıca çeviri yapmak istiyor
 16 Kasım 2019 13:41
Yazdır
Üniversiteden 75 yaşında mezun oldu, Osmanlıca çeviri yapmak istiyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nü 3 senede bitirerek gençlere örnek olan, "bastonlu bilge" lakaplı 75 yaşındaki Şevki Kılıç, lisansüstü eğitime başlayıp Osmanlıca çeviri yapmak istiyor.

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren 75 yaşındaki Şevki Kılıç, 2016'da girdiği üniversite sınavında 335 puan alarak TÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. Daha önce açık öğretimde 4 yıllık tarih bölümü bitirdiği için bazı derslerden muaf tutulan "bastonlu bilge" lakaplı Kılıç, üniversiteden 3 yılda mezun olarak gençlere örnek oldu. Üniversite mezuniyetiyle yetinmeyen Kılıç, yarın yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda lisansüstü eğitim hayalini gerçekleştirmek için ter dökecek.

Kılıç, sınava hazırlandığı Edirne Millet Kıraathanesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya aralıksız devam ettiğini söyledi. Kütüphanedeki kitaplardan da faydalanarak bilgisini artırdığını söyleyen Kılıç, hazırlıksız girdiği 2018 yılındaki sınavda 50'ye yakın puan aldığını, yarınki sınavda 60'ın üzerinde bir puan alacağına inandığını ifade etti.

Hocalarının teşvikiyle sınava canla başla hazırlandığını belirten Kılıç, "İnşallah uygun bir puan tuttururum ve Osmanlıca çeviri konusundaki araştırmalarıma devam ederim. Daha önce basılmış olan el yazması veya matbu kitapları bugünkü Latin harflerine çevirmeyi düşünüyorum. Yüksek lisansımı Osmanlıca çeviri üzerine yapmak istiyorum." dedi.

Osmanlıcaya ilginin tekrar arttığını ifade eden Kılıç, Osmanlıca eserleri çevirecek insan sayısının gittikçe azaldığını, kendisini bu konuda gençlere karşı borçlu hissettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şiddet temelli oyunlar 'dijital uyuşturucu' etkisi yapıyor
13 Kasım 2019 21:03		 Türk ekip 'Robot Şampiyonası'ndan ödülle döndü
13 Kasım 2019 19:46
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
12 Kasım 2019 06:50		 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor
11 Kasım 2019 21:12
Elazığ'da mühendis adayları makarnadan köprü yaptı
10 Kasım 2019 17:22		 Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkiye'ye pilot yetiştiriyor
09 Kasım 2019 23:30
Manisa'da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var
09 Kasım 2019 15:43		 Türk öğrenci, tasarladığı logo ile birinci oldu
09 Kasım 2019 15:35
Dersi kostüm ile anlatıyor
09 Kasım 2019 14:05		 Okullarda seçmeli ders olan golfe talep arttı
09 Kasım 2019 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Başörtülü kadına saldırının failine tutuklama istemi15:55 - Bakırköy'de zehirlenen aile son yolculuğuna uğurlandı15:51 - Bakan Gül'den yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye15:47 - Bu otelin müşterileri suyun üzerinde uyuyor15:43 - Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ceza yazılacak15:39 - Doktor bir an bile düşünmeden yardıma koştu15:35 - ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi15:31 - Mehmetçik'ten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli15:27 - Astsubay çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi15:23 - Türkiye'den sınır dışı edilen terörist gözaltına alındı
15:19 - Bakan Dönmez, TANAP'ın açılışı için tarih verdi15:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması15:11 - FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli itirafçı oldu15:07 - Sabiha Gökçen'e ilk uzun mesafeli uçuş gerçekleştirildi15:03 - Erdoğan: Yeni Başkanımızla beraber faiz daha da inecek14:58 - Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan işçi öldü14:55 - '17 yılda emekli maaşlarını 4 katına artırdık'14:45 - Bakırköy'de bir kişi mescit tuvaletinde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Ara tatil için her ilde etkinlik
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
'Dipsiz Göl' suyunun tahliyesine izin verenler açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
asvel lyon-villeurbanne 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
halk dili 2
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
SAADET ÖĞRETMEN 2
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 1
aya 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam