Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor.

Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan hizmeti verecek bir iletişim ağı vurduk.

Elektronik devlet uygulamalarıyla da geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinde yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Muhtarlar ve korucuları devlet şemsiyesi altına aldık. Pek çok kesime fiili hizmet süresi hakkını verdik.