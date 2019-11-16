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Bakan Dönmez, TANAP'ın açılışı için tarih verdi

Bakan Dönmez: "Başta yakın coğrafya Balkanlar olmak üzere Orta Avrupa'nın da bu anlamda enerji arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız"- "TANAP da çok önemli projelerimizden birisi. 30 Kasım itibarıyla da açılışını planlıyoruz"
 16 Kasım 2019 15:19
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Bakan Dönmez, TANAP'ın açılışı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım projesinin Avrupa'nın enerji güvenliği açısında da önemli olduğunu belirterek, "Başta yakın coğrafya Balkanlar olmak üzere Orta Avrupa'nın da bu anlamda enerji arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Vize ilçesindeki Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin şantiye sahasında teknik ekiple yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu yıl sonu itibarıyla hem TürkAkım1 hem de TürkAkım2 çalışmalarının tamamlanacağını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"TürkAkım sadece ülkemiz açısından değil, Avrupa enerji güvenliği açısından da son derece önemli bir proje. Kıyıköy'den karaya çıkan iki hat bir tanesi TürkAkım1'i yaklaşık 69-70 kilometrelik bir mesafe ile BOTAŞ'ın ana ulusal iletim hattına bağlıyoruz. İkinci hattı da 142 kilometre mesafede Bulgaristan sınırında Malkoçlar mevkisinde Avrupa'ya intikal ettirmiş olacağız."

Dönmez, TürkAkımı'nın zorlu coğrafi koşullara rağmen hedefine ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Burada büyük bir projeye imza atmış oldular. Bu BOTAŞ açısından bir ilk değil. BOTAŞ daha önce de bu tip zaman zaman bizzat kendisinin yürüttüğü, zaman zaman da iş ortaklarıyla yürüttüğü projelere imza attı. TANAP da çok önemli projelerimizden birisi. 30 Kasım itibarıyla da açılışını planlıyoruz. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı hem de sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde orada da bir tören planlıyoruz. Her iki hattımız da hem ulusumuz hem de bölge ülkeleri için hayırlı olsun."

- "Avrupa kıtası da enerji de dışa bağımlı"

Bakan Dönmez, Avrupa'nın yıllardır güvenli güzergahlarda uzun dönemli anlaşmalarla enerji güvenliğini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Bu anlamda Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından, önemli partnerlerinden olduğunu vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TürkAkım doğrudan Karadeniz altından herhangi bir ülke topraklarını ya da karasularını kullanmadan Türkiye'ye gelmiş olacak. Daha önce batıdan gelen hattımız, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geliyordu. Nitekim geçmişte zaman zaman o bölgelerde sorunlar yaşamıştık. Şimdi o sorunları bundan sonra hiç yaşamamış olacağız. Başta yakın coğrafya Balkanlar olmak üzere Orta Avrupa'nın da bu anlamda enerji arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız. Biz nasıl enerji kaynaklarını çeşitlendirilmesi için çalışıyorsak Avrupa Birliği de uzun yıllardır kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi yönünde önemli işler takip ettiler. Türkiye dün nasıl hareket ettiyse bugün de yarın da bu anlamda şartlar el verdiği ölçüde bu işleri yapmaya devam edecek."

- "Enerji Çalışanları Haftası olacak"

Bakan Dönmez, kasım ayının ikinci haftasının Enerji Çalışanları Haftası olarak kutlamasını kararlaştırıldığını ifade etti.

Enerji çalışanlarının haftasını kutlayan Dönmez, "Enerji çalışanlarının uzunca bir süredir bakanlığımızdan bir talebi, ricası oldu. Hemen hemen bütün sektörlerde iş kollarında çalışanların anıldığı, hatırlandığı haftalar var. Sağlıkçıların, madencilerin, değişik iş kollarında kutlanan haftalar var. Biz de hakikatten böyle bir eksiklik olduğunu gözlemlemiş olduk. Kasımın ikinci haftası Enerji Çalışanları Haftası olarak kutlamasını kararlaştırdık. Bugün de bir anlamda sahada enerji çalışanlarımız da bir araya gelmiş olduk. Kamu özel iş yapan ayrımı yapmaksızın söylüyorum, enerji çalışanları ülkemizin 7/24 emrindedir." ifadelerini kullandı.

Dönmez, enerji çalışanlarının kimseyi karanlıkta, soğukta ve yolda bırakmamak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Enerji çalışanlarına halk adına teşekkür eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bazen çok zor hava koşulları ve coğrafyada zaman zaman canı pahasına yerine getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu hafta vesilesiyle onları anmış olduk. Haftaların şöyle bir özelliği var; 'o hafta analım da 51 hafta unutalım' maksadıyla yapmıyoruz. Biraz daha kamuoyunda gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Enerji sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum."

Bakan Dönmez, daha sonra Kıyıköy beldesindeki TürkAkım PİG İstasyonu ile TürkAkım gaz alım terminalinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı
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