Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Emral, kilo vermenin şeker hastalığını geriletebileceğini bildirdi.

Ankara Diyabet Derneğince, Çankaya'da bir otelde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Diyabet Tedavisi Sempozyumu'nda çok sayıda uzman, diyabet tedavisini ele aldı.

Sempozyuma katılan Prof. Dr. Rıfat Emral, AA muhabirine şeker hastalığının tanı ve tedavisine ilişkin bilgi verdi. Şeker hastalığının ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkati çeken Emral, diyabetin dünyadaki en önemli körlük, böbrek yetmezliği ve ayak ile bacak kesilme nedeni olduğunu söyledi.

Emral, şeker hastalığı olan kişilerin öncelikle diyet ve egzersiz ile hayat tarzını değiştirmesi, daha sonra da tedavi görmeye başlaması gerektiğini vurguladı.

Şeker hastalığının birçok belirtisi olduğunu ifade eden Emral, "Özellikle ağız kuruluğu, çok idrara çıkma, gece idrara kalkma, iyileşmeyen yaralar ya da yara iyileşmesinin gecikmesi, yemek sonrası rehavet hissinin çökmesi en önemli belirtilerinden." dedi.

- Şeker hastaları Akdeniz diyeti uygulamalı

Prof. Dr. Emral, şeker hastalığı tanısı konan hastaların iyi izlenmesi gerektiğini belirterek, herkesin belli aralıklarla glikoz takiplerini yaptırmasını tavsiye etti.

Ailesinde diyabet hikayesi olan ve 40 yaşı geçen kişilerin mutlaka belli aralıklarla glikoz ölçümü yaptırmasının önemini vurgulayan Emral, böylece erken tanının mümkün olabileceğini kaydetti.

Rıfat Emral, şeker hastalarının beslenmesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Şeker hastalarının kalori ihtiyaçlarının yüzde 50'si karbonhidratlardan oluşmalı. Ama bu karbonhidrat basit karbonhidrat, rafine şekerlerden elde edilen karbonhidrat olmamalı. Sebze ağırlıklı beslenmeli. Aslında 'Akdeniz diyeti' dediğimiz sebzenin ağırlıklı olduğu diyet bu hastalar için en uygun diyet. Belli aralıklarda elbette ki yağ da protein de tüketecekler ama bunların oranlarını bilmek lazım."

Kilolu kişilerin mutlaka zayıflaması gerektiğinin altını çizen Emral, "Eğer erken dönmede tanı konursa şişman bir kişi zayıfladığı takdirde şekeri normale dönüyorsa şeker hastalığı söner. Fakat işin gereğini bozar tekrar kilo almaya başlarsa da hastalığı tekrarlayacaktır. Dolayısıyla erken dönemde kilo vermek önleyici olabilir ve şeker hastalığını geriletebilir." dedi.