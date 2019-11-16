ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
|16 Kasım 2019 15:35
|Yazdır
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, Boston şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Boston'da 6 yıldır yaşadığı bildirilen Çetinkaya'nın cenazesi, yakınları tarafından Karabük'e getirildi.
Karabük'ün Bulak köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından Çetinkaya'nın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakırköy'de zehirlenen aile son yolculuğuna uğurlandı
16 Kasım 2019 15:55
|Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ceza yazılacak
16 Kasım 2019 15:43
|Doktor bir an bile düşünmeden yardıma koştu
16 Kasım 2019 15:39
|'Emekli ambulans' sağlık için yeniden yollarda
16 Kasım 2019 11:21
|Bursa'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16 Kasım 2019 04:42
|Ege Denizi'nde korkutan deprem meydana geldi
15 Kasım 2019 21:44
|Kapalıçarşı'da tepki çeken tabela kaldırıldı
15 Kasım 2019 20:50
|Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
15 Kasım 2019 19:29
|İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı
15 Kasım 2019 16:05
|Sürücüler dikkat...Bu yolda şerit daralması yapılacak
15 Kasım 2019 16:02