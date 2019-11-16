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ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
 16 Kasım 2019 15:35
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ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Boston şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Boston'da 6 yıldır yaşadığı bildirilen Çetinkaya'nın cenazesi, yakınları tarafından Karabük'e getirildi.

Karabük'ün Bulak köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından Çetinkaya'nın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı
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