Doktor bir an bile düşünmeden yardıma koştu
BARTIN'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
|16 Kasım 2019 15:39
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Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene olmaya gelen Metin Ay, bahçede beklerken bir anda yere yığıldı.
Bahçede bulunanlar, hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay'ı sedyeye koydu.
Bu sırada bir doktor, sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı.
Görevliler tarafından acil servise götürülürken, doktorun Ay'a müdahalesi de devam etti. Ancak Metin Ay, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Doktorun sedyenin üzerinde Metin Ay'a yaptığı müdahale, bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
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