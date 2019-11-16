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Bu otelin müşterileri suyun üzerinde uyuyor

Bursa'da denizin üstünde hizmet veren gemi otel, müşterilerine denizin üstünde uyuma imkanı sunuyor.
 16 Kasım 2019 15:47
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Bu otelin müşterileri suyun üzerinde uyuyor

Bursa'da denizin üstünde hizmet veren gemi otel, müşterilerine denizin üstünde uyuma imkanı sunuyor.

Dünyada 3 tane olduğu bilinen gemi otellerden biri tanesi Bursa'da bulunuyor. 1961 yılında İngiltere'den alınan ve 2000'li yıllara kadar İstanbul adalar arasında vapur olarak çalışan emektar gemi, 2006 yılında Mudanya Güzelyalı Yat Limanına demirledi. Burada gördüğü 2 yıllık bıkım ve onarımın ardından 2008 yılında gemi otel olarak hizmete açıldı. Denizin üstünde duran gemi şu an 20 odasıyla dünyanın her yerinden müşterilerini ağırlıyor. İnsanlar denizin üstünde uyumak ve farklı bir tecrübe yaşamak için otel gemiyi tercih ediyor. Gemi otelin bir çok kamarasında farklı organizasyonlar tertipleniyor.

Gemi otelin satış sorumlusu Nurcan Yılmaz, "Biz otelimizde dünyanın bir çok ülkesinden misafir ağırlıyoruz. Burada konaklayan misafirler denizin üstünde uyumanın ne kadar keyifli olduğunun farkına varıyor. Otelimizin 4 tarafı denizle çevrili, otelimizle ilgili çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu otelin Türkiye'de bir örneği yok. Dünyada ise 3 tane olduğunu bilmekteyiz. Burada konaklayanlar çok huzurlu uyandığını söylüyor. Pencereden dışarı bakıldığında denizi görmek mümkün. Burada şehrin gürültüsünden uzak, ama ulaşımı kolay bir yerdeyiz" dedi.

Gemi hakkında bilgi veren Gurur Çarker, "Bu gemi 1961 yılında İngiltere'den getiriliyor. Uzun yıllar İstanbul ve adalar arasında vapur olarak hizmet vermiş gemi, 2006 yılında Mudanya Güzelyalı Yat Limanına getirildi. 2 yıl burada tadilat gördü. 2008 yılında ise otel olarak hizmet vermeye başladı. Geminin boyu 46 metre genişliği ise 11 metre" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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