Bakan Gül'den yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül, Şehitkamil 119 No'lu Sosyal Tesisteki taziye evini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gül, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış bir soruşturma bulunduğunu belirtti.

Sürecin savcılık marifetiyle takip edileceğini anlatan Gül, "Genç ve idealist bir arkadaşımız. Acı bir hadise, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Baba Kemal Küçükcan da oğlunun kendisini mesleğine adamış biri olduğunu belirterek, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçükcan, "Nitekim mesleği sırasında bu hadise gerçekleşti. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmış, 33 saat sonra ulaşılan inşaat mühendisi hayatını kaybetmişti.