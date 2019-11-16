Bakırköy'de zehirlenen aile son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.
|16 Kasım 2019 15:55
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Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde, dün ölü bulunan anne Zübeyde D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D.'nin cenazeleri, Alibeyköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneden alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.
Bahattin D'nin kardeşi Mehmet D. ve Zübeyde D'nin annesi Neval Y. camide taziyeleri kabul etti.
Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Maltepe Mezarlığı'na getirildi.
Cenazeler, özel giyimli belediye ekiplerince taşınarak toprağa verildi.
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