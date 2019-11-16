Karatay: Az yağla yaşamak mümkün olmaz
|16 Kasım 2019 16:01
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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin altın, zeytin yağının da altının suyu olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Canan Karatay, 7 Aralık Üniversitesinde, zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri kapsamında, zeytinyağının faydalarını anlatan sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Organik tarımın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Zeytin çok önemlidir, diğer ürünlerimiz de önemlidir. Mercimek ve nohut da önemlidir. Mercimek ve nohut ilaçsız olarak yapıldığı zaman dünyanın da parasını kazanırsınız, herkes para kazanmak peşinde, sağlığınızdan da olmazsınız. Zeytin altındır, zeytin yağı da altının suyudur. Yalnız altından daha kıymetlidir. Şunu bilin ki altın için insanlar birbirlerini öldürdüler. Hala ölüyor ama zeytin, ömür bahşediyor. Uzun ömür veriyor, sağlık veriyor. Tüm canlılarda 30 yağ bulunuyor. Yaşadığı yere göre, ortama göre değişebiliyor. Yıllarca insanlara az yağlı yiyecekler önerildi. Ama az yağla yaşamak mümkün olmaz, aynı makinelerin çalışmaması gibi makineleri de iyi yağla yağlamamış olursak, makineler de durur. İnsan vücudu da bir makinedir. Zeytin yağı ana sütü ile aynıdır. Tek fark vardır. Ana sütünde, hayvansal kolesterol vardır, zeytin yağında bitkisel kolesterol vardır" dedi.
Konferansa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.
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