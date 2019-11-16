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Konya'da toplu ulaşım ve su fiyatlarına zam

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplu ulaşım araçlarında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ise su fiyatlarında 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere düzenlemeye gitme kararı aldı.
 16 Kasım 2019 16:03
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Konya'da toplu ulaşım ve su fiyatlarına zam

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplu ulaşım araçlarında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ise su fiyatlarında 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere düzenlemeye gitme kararı aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yaptığı toplantıda, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında fiyatları yeniden belirledi. KOSKİ Genel Kurulu da su fiyatlarını güncelleme kararı aldı.

Öğrenci Elkartı'nda fiyat aynı kaldı

Yeni düzenlemede öğrenciler ve indirimli Elkart kullananların fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmayarak fiyat 1,55 TL olarak aynı kalırken, tam Elkart ile bir biniş 2,50 TL olarak belirlendi. Aylık Sınırsız İndirimli Abonman Elkart'ın fiyatında da güncelleme yapılmayarak fiyat 90 TL olarak kalırken, Aylık Sınırsız Tam Abonman Elkart 160 TL oldu.

UKOME kararı gereği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında imzalanan protokol kapsamında anlaşmalı bankalara ait temassız bankacılık kartlarında da fiyat 2,50 TL olarak aynı kalırken; anlaşmalı olmayan bankaların kartlarının fiyatı 2,70 TL oldu.

20 yaş ve altı gençlere indirimli tarife müjdesi

Çalışan gençler ve lise sonrası üniversiteye hazırlık yapan gençler başta olmak üzere 20 yaş ve altındaki tüm gençlerin 1 Ocak itibariyle ulaşımda indirimli tarifeden yararlanmalarına karar verildi. 2 yıldan uzun bir süredir ulaşımda fiyat güncellemesi yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni ücretleri 1 Ocak 2020 itibariyle uygulamaya başlayacak.

KOSKİ, su fiyatlarında düzenleme yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de, su fiyatlarında düzenlemeye gitti. Aylık fiyat güncellemesini kaldırarak, 1 Ocak 2020 itibariyle yılda bir kez güncelleme yapma kararı alan KOSKİ Genel Kurulu, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere atık su bedeli dahil su fiyatlarını şu şekilde belirledi: "0-15 Metreküp Mesken: 4,74 TL. 16-50 Metreküp Mesken: 6,59 TL. 51 Metreküp ve Üzeri Mesken: 8,44 TL. İşyerleri: 10,34 TL. Çevre Sulama: 2,82 TL."

Yıllık peşin ödemeye yüzde 10 indirim

6 ve üzeri nüfusa sahip aileler, KOSKİ'ye başvurmaları halinde 15 metreküp olan ilk kademeyi 20 metreküpe çıkarabilecek. Bir önceki yıl kullandığı kadar suyu ocak ayı sonuna kadar peşin ödeme ile satın alan abonelere KOSKİ tarafından yüzde 10 indirim yapılacak. İlçeler arası fiyat dengesini sağlamak için yüksek fiyatlı ilçelerde su fiyatında herhangi bir artışa gidilmedi.
İhlas Haber Ajansı
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