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Araçlarda kışlık kontrol önemli rol oynuyor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımını yaptırmak isteyen sürücüler, oto tamircilerine yönelirken, oto tamircileri ise kış aylarında araçlarının en önemli bakım unsurunun antifriz olduğunu söyledi.
 16 Kasım 2019 16:07
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Araçlarda kışlık kontrol önemli rol oynuyor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımını yaptırmak isteyen sürücüler, oto tamircilerine yönelirken, oto tamircileri ise kış aylarında araçlarının en önemli bakım unsurunun antifriz olduğunu söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçların kışlık bakımı önemli rol oynuyor. Başta kış lastiği değişimi olmak üzere çeşitli işlemler için araçlarını tamircilere götüren vatandaşlar kış hazırlıklarını yaptırıyor. Kış bakımının önemli olduğuna dikkat çeken oto tamir ustaları ise güvenlik için bakımın zorunlu olduğunu belirtiyor. Kış mevsimi öncesinde araç sahiplerinin akü, kış lastikleri ve basınçları, triger kayışı kontrolü, V kayışı kontrolü yaptırması, silecekler, hava filtresi, polen filtresi ve yağ filtresinin değiştirilmesi önem arz ediyor. Isınma sisteminde ise kalorifer petekleri ve ısıtma suyuna bakılmasının en önemli unsur olduğunun altını çizen oto tamir ustası Ercan Aydın (31) araçların bakımlarını yaptırmanın soğuk iklim şartları içerisinde güvenli ulaşımı kolaylaştırdığını belirtti.

Bakım zamanı gelmediyse kışlık bakıma gerek yok

Oto tamir ustası Aydın, "Kışlık bakımda ilk olarak antifriz, yağ, su ve bujilerini kontrol ederiz. Eğer kışın aracınıza antifriz koymaz veya koymayı unutursak olumsuz olaylarla karşılaşabiliriz, araçların olmazsa olmazı. Daha sonra cam suyuna bakılır. Araç motoruna kattığımız motor yağının ise normal şartlardaki yağdan biraz daha ince olması gerekiyor. Sebebi ise kışın araç motorunun daha kolay çalışmasına büyük destek sağlayacaktır. Kış aylarının başlangıcında araç kilometre bakımı dolmadıysa araca illaki bakım yapılacak diye bir şart yok araç sürücüleri kilometreleri bakım zamanı geldiğinde de bakımını yaptırabilir. Araç kışlık bakımlarındaki fiyatlar ise 250 lira ile 300 lira arasında değişiyor" dedi.

Kendi imkanlarıyla antifriz koymaları büyük zararlara yol açar

Vatandaşların kendi imkanlarıyla antifriz katmalarının yanlış olduğunu belirten Aydın, "Kış aylarında bazı vatandaşlar tamircilere fazla para vermemek için kendi imkanlarıyla antifrizi katıyorlar ama bu şekilde yanlış sebebi ise motorda bulunan havanın alınması gerekiyor. Bu hava alınmadığı zaman ise motor hararet yaparak conta yakabilir veya kış ortasında daha büyük masraflara sebep olabilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Kışlık bakım için sanayi sitelerine gelen sürücüler ise kışın mağdur olmamak için diğer sürücülerin de araç bakımlarının kontrol ettirmelerini konusunda uyarılarda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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