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MSB: 988 EYP ile 442 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 16 Kasım 2019 16:11
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MSB: 988 EYP ile 442 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, bölge halkının güvenliği için PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 988 EYP ile 442 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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