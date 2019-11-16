Abant'ta 'ara tatil' yoğunluğu
|16 Kasım 2019 16:15
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BOLU (AA) - Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatili dolayısıyla doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Ara tatili çocuklarıyla doğayla iç içe değerlendirmek isteyen vatandaşlar hem İstanbul hem de Ankara'ya yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nı tercih etti.
Tabiat parkına gelenler vakitlerini çocuklarıyla at ve faytonla göl turu atarak, yürüyüş yaparak, bisiklete binerek ve piknik alanlarında mangal yakarak geçiriyor.
Tatilciler ayrıca sonbahar nedeniyle dökülen ağaç yaprakları arasında da bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Abant'a İstanbul'dan gelen Hakan Taşkın, uzun zamandır buraya gelmek istediğini belirterek, "Burayı bize çok övdüler. İnternetten de çok araştırdım. Gelip görmek istedik. Hazır çocukların okulu da tatil olmuşken bu fırsatı değerlendirmek istedik." dedi.
Ara tatil uygulamasının çok güzel olduğunu dile getiren Taşkın, bu uygulama için Mili Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.
Bu arada, kentteki Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluğun, önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
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