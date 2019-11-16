Ezo Sunal, babası Kemal Sunal'ın belgeselini çekecek
Ezo Sunal, 19 yıl önce hayatını kaybeden babası Kemal Sunal hakkında bir belgesel film hazırlığı yaptığını açıkladı.
|16 Kasım 2019 16:37
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Ezo Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal'ın belgeselini çekeceğini açıkladı.
Sunal, "Şu anda Kemal Sunal belgeseli üzerinde çalışıyoruz, inşallah hayata geçireceğiz. Kimin oynayacağını şu an bilmiyorum, zamanı gelince düşüneceğiz" dedi.
Bir tanıtım etkinliğine katılan çocuk gelişim uzmanı ve eğitimci olan Ezo Sunal, dizi teklifleri aldığını ancak oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyleyerek, "TV teklifleri geliyor. Ancak bu işler zaman ve konsantrasyon istiyor, o yüzden ben böyle iyiyim" şeklinde konuştu.
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