Asker üniformalı öğrencilerden şehit ailesine ziyaret
|16 Kasım 2019 16:26
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, asker üniforması giyen öğrencilerle şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret etti.
Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda 28 Haziran'da şehit olan 29 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, isminin yaşatıldığı okulun öğrenciler tarafından unutulmadı.
Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde yaşayan şehidin ailesini evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve öğrenciler, şehidin annesi Şefika Tunç ve kardeşleriyle bir araya gelerek, yazdıkları mektupları teslim etti.
Daha sonra şehit Tunç'un mezarını da ziyaret eden Mehmet Faruk Tekin ve öğrenciler, burada dua okuyup mezara karanfil ve Türk bayrağı bıraktı.
Öte yandan, şehidin mezarının yanı başında dalgalanan ve rüzgar nedeniyle yıpranmış haldeki Türk bayrağı da yenisiyle değiştirildi.
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