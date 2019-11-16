Bu köyün her yerinden tarihi mezar fışkırıyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan höyükte Bizanslılardan kalıntılar bulunurken, köyün her yerinden tarihi mezarlar çıkıyor.
|16 Kasım 2019 16:42
|Yazdır
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan höyükte Bizanslılardan kalıntılar bulunurken, köyün her yerinden tarihi mezarlar çıkıyor.
Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyümüz Osmanlı'dan önce kurulmuş. Bizanslılardan kalma bir köy. Bizanslardan kalma eserler var. Köyde mezarlığımızda yapılan çalışma sırasında Osmanlıca yazılara ve tarihi bulgulara rastlamaktayız. Yetkililer bu mezarlara ve köyümüze el atsınlar. Köyümüzde çok daha iyi yerlerimiz var. Köyümüzde eski mezarlık, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık var" diye konuştu.
Muhtar Yüksel, "Barcın köyü aynı zamanda dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer. Höyükte binlerce yıllık kalıntılar var" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kasım ayı ortasında deniz keyfi
16 Kasım 2019 17:15
|Abant'ta 'ara tatil' yoğunluğu
16 Kasım 2019 16:15
|Bu otelin müşterileri suyun üzerinde uyuyor
16 Kasım 2019 15:47
|İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu
15 Kasım 2019 19:17
|Yüzde 38.79'a düştü! İstanbul'da korkutan görüntü
15 Kasım 2019 18:32
|Araştırma Hastanesi kendi elektriğini üretti
15 Kasım 2019 16:38
|Trabzon yaylalarındaki kaçak yapılar yıkıldı
15 Kasım 2019 16:22
|Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu
15 Kasım 2019 15:19
|Rehabilitasyon merkezinde darp iddialarına İl Müdürü'nden cevap
15 Kasım 2019 14:19
|12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
15 Kasım 2019 13:21