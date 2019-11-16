Emekli özel kalem müdürü hayatını kaybetti
|16 Kasım 2019 16:47
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Uzun yıllar Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten, sonraları Yakutiye Kaymakamlığı'nda görevlendirilen İlyas Demir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Şenkaya Bardız'lı olan İlyas Demir, 1963 yılında Esenyurt Köyü'nde doğdu. 1985 yılında Erzurum Valiliği'nde memur olarak göreve başlayan, 10 yıl kadar tahrirat katipliği ve veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan İlyas Demir, 1995 yılında, Oğuz Berberoğlu'nun valiliği döneminde Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi.
Bu görevi aralıksız 23 yıl sürdüren, görev yaptığı yıllarda 12 vali, 8 il özel idare müdürü ve 60 kadar vali yardımcısı ile çalışan İlyas Demir, yerel seçimlerde Ak Parti'den Şenkaya Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.
Önceki yıllarda kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı da olan İlyas Demir'in, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberi büyük üzüntüyle karşılandı.
Valilik Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı yıllarda, gösterdiği üstün başarılar nedeniyle amirleri tarafından takdir, teşekkür, başarı belgesi ve maaş taltifleriyle ödüllendirilen İlyas Demir'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Solakzade Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.
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