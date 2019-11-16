Kasım ayı ortasında deniz keyfi
|16 Kasım 2019 17:15
|Yazdır
Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula'ya bağlı Akyaka mahallesi yaz ve kış aylarında yerli turistin akınına uğruyor. Kasım ayının ortasında deniz keyfi yapan vatandaşlar ve çocuklar hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı.
4 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi yaz aylarında nüfusunun 25 katı 100 bine çıkarken, kış aylarında da yerli turistin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Hava sıcaklığının 25-30 derece dolayında, deniz suyu sıcaklığının da 17-18 derece olduğu Akyaka'da okulların ara tatile girmesini fırsat bilen başta çocuklar ve aileleri kış ortasında denize girerek yazdan kalma günler yaşadılar.
Denize giren çocuklar, "Okullar tatil oldu denize geldik. Su biraz soğuk" derken, aileler, "Hava çok güzel. Ağustos ayından daha güzele bence. Herkese tavsiye ederim. İnsanı hem dinamik yapıyor, harika bir su" derken, İstanbul'dan gelen bir başka vatandaş, "İstanbul'dan önce Silifke, ardından Alanya, oradan da Muğla'ya denize gire gire geliyorum. Türkiye'miz cennet. Ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Burası harika bir yer. Daha güzel bir ülke yak bence" dedi.
Yüzmeyi Akyaka'da öğrendiğini belirten bir başka vatandaş, "Ben yüzmeyi bilmiyordum. Yüzmeyi burada öğrendim. Şu anda sudan çıkasım gelmiyor. Harika bir duygu" dedi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla'da vatandaşlar Akyaka sahilindeki restoranların kumsaldaki masaları tamamen dolarken, hem deniz keyfi yaşıyorlar, hem de sonbahar
Güneşinin tadını çıkarıyorlar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu köyün her yerinden tarihi mezar fışkırıyor
16 Kasım 2019 16:42
|Abant'ta 'ara tatil' yoğunluğu
16 Kasım 2019 16:15
|Bu otelin müşterileri suyun üzerinde uyuyor
16 Kasım 2019 15:47
|İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu
15 Kasım 2019 19:17
|Yüzde 38.79'a düştü! İstanbul'da korkutan görüntü
15 Kasım 2019 18:32
|Araştırma Hastanesi kendi elektriğini üretti
15 Kasım 2019 16:38
|Trabzon yaylalarındaki kaçak yapılar yıkıldı
15 Kasım 2019 16:22
|Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu
15 Kasım 2019 15:19
|Rehabilitasyon merkezinde darp iddialarına İl Müdürü'nden cevap
15 Kasım 2019 14:19
|12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
15 Kasım 2019 13:21