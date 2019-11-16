Cumhurbaşkanı, şehit babasıyla telefonda görüştü
|16 Kasım 2019 17:41
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan ve bugün düzenlenen törenle memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verilen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun babası Turgut Hereklioğlu ile telefonla görüştü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve diğer ilgililerle, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu'nun Narlıören Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Çelik ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak baba Turgut Hereklioğlu ile görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.
Baba Hereklioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde 11 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.
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