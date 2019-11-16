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Ara tatilde termal tesislere ziyaretçi akını

İlk ve orta öğretim kurumlarında 9 günlük ara tatili fırsat bilen vatandaşlar, Yalova'nın Termal ilçesindeki kaplıcaları doldurdu. Bölgedeki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
 16 Kasım 2019 18:01
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Ara tatilde termal tesislere ziyaretçi akını

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Tatili fırsat bilen yerli yabancı turistler, Yalova'nın Termal ilçesindeki termal tesislere ve kaplıcalara akın etti. Konum itibariyle İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'ya yakın olması sebebiyle bölgedeki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Havaların serin olmasıyla birlikte özellikle çocuklar, termal sulara akın ederek tatilin keyfini çıkardı.

Tatilin ilk gününü değerlendirmek için Van'dan Yalova'ya geldiğini söyleyen Caner Çıtak, "Burada günümüz çok güzel geçiyor. Kar yağdığı zaman buralar daha güzel oluyor. Günümüz burada çok güzel geçiyor. İçeride kurşunlu banyo var, hamamlar var. Daha önce gelen arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim" dedi.

Çocuklarıyla birlikte ara tatili kaplıcalarda değerlendirdiğini dile getiren Metin Yağcı ise "Yalova bu yönüyle mükemmel bir yer. Doğası, denizi, kaplıcası, yeşil alanıyla güzel bir yer. Civardaki tatilcilerin çok uzak yerlere gitmesine gerek yok. Gelip Yalova'nın imkanlarından faydalanmalarını öneriyorum. Okul ara tatile girdi. Çocuğumu alıp kaplıca imkanlarından faydalanması için buraya getirdim. Bunu Yalova'da yaşayan veya Yalova'ya yakın olan kişilere de öneriyorum. İmkanlar çok güzel. Gelip bu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
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