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Astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü astsubay M.K. ile yanındaki kadın arkadaşı gözaltına alındı.
 16 Kasım 2019 18:05
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Astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü astsubay M.K. ile yanındaki kadın arkadaşı gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine tespit ettiği otomobili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kaçmaya başladığı otomobil, D-655 Karayolu Karaca Kavşağı mevkisinde yol kesilerek, durduruldu.

Otomobil sürücüsü M.K. ile kadın arkadaşı Z.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. M.K.'nin Sakarya'da görevli astsubay olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

DHA
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