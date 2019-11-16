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Başkent trafiği bağlantı yollarıyla rahatlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla şehrin birçok noktasında yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
 16 Kasım 2019 18:17
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Başkent trafiği bağlantı yollarıyla rahatlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla şehrin birçok noktasında yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Başkent'te bağlantı yolları yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey-güney, doğu-batı aksında alternatif güzergahlarla şehir trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.

Yapımına Ekim ayında başlanan Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) bağlantı yolu kısa sürede tamamlanarak, trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalışarak tamamladığı 521 metre uzunluğundaki bağlantı yolu, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşuyor.

Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi'ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na (FSM) bağlayacak yeni bağlantı yolu sayesinde hem İstanbul Yolu trafik yoğunluğu azalacak hem de Ayaş Kavşağı'nı kullanan sürücüler için kolaylık sağlayacak.

Şeker Mahallesi ve caddelerini FSM Bulvarı'na (İstanbul Yolu) bağlayan yolu, sürücüler güvenli ve kesintisiz bir şekilde alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Asfalt serim işlemleri tamamlanan, yol çizgileri çekilen ve new jersey bariyerleri yerleştirilmeye başlanan yeni bağlantı yolunda kısa sürede kaldırım çalışmaları da yapılacak.
İhlas Haber Ajansı
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