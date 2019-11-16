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Tekirdağ Valisi Yıldırım dünyaevine girdi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım evlendi.
 16 Kasım 2019 18:56
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Tekirdağ Valisi Yıldırım dünyaevine girdi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım evlendi.

Yıldırım ile Güllühan Ün, Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı'ndaki bir restoranda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve iş insanı katıldı.
Anadolu Ajansı
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