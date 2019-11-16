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Sürü İHA'lar yolunu kendileri bulacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES Projesi'ni başlattık"
 16 Kasım 2019 19:01
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Sürü İHA'lar yolunu kendileri bulacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sürü insansız hava araçları (İHA) GPS'ye ihtiyaç duymadan görev yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES Projesi'ni başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak."

Sistem sayesinde, yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'ye gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor.

- Sürü İHA konseptindeki gelişim

Sürü İHA konsepti halen 20'den fazla İHA ile sürdürülüyor. Sürüde yer alan İHA'ların her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor.

KERKES Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının geçen yıl çağrıya çıktığı Robotik Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrıları (SAGA) sonucunda kurgulandı.
Anadolu Ajansı
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