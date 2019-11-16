Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü
|16 Kasım 2019 19:11
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Avrupa Beton Kaplamalar Birliği (EUPAVE) Direktörü Luc Rens, Türkiye'deki yol ağının ve şehir içi yolların iyi kalitede olduğunu belirterek, "Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli." dedi.
Rens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolu ağının geliştirilerek iyileştirilmesinin önem taşıdığını belirterek, bunun için asfalt yolun yanı sıra beton yolların da tercih edilmesi gerektiğini, bu yolların asfalt yola göre avantajlı olduğunu ifade etti.
Rens, "Kullanım ömrü uzun olan beton yollar yerel ham maddelerden yapılıyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor. Ömrünü tamamlayan beton yollar kırıcıdan geçirilerek yeni beton yolların yapımında kullanılabilir." diye konuştu.
Beton yolun "çevre dostu" olduğuna değinen Rens, bu yolların iklim değişikliğiyle mücadeleye pek çok açıdan katkıda bulunduğunu kaydetti.
Rens, ağır taşıtların beton yolları kullanmasıyla yakıt tüketiminde de tasarruf sağladığı bilgisini vererek, bakım ihtiyacı az olan bu yolların trafik sıkışıklığının da önüne geçtiğini anlattı.
Ankara'da düzenlenen 1. Beton Yollar Kongre ve Sergisi'ne katıldığını belirten Rens, burada beton yolların neden tercih edilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu vurguladı.
Rens, şunları kaydetti:
"Beton yol teknolojisi küresel ısınma karşısındaki en etkili yöntemlerden biri. Bunlar toplantıda detaylarıyla anlatıldı. Asfalttan betona çevrilen yollarla 25-38 kilogram karbondioksit gazı salınımını azaltıyoruz. Ayrıca, açık yüzey rengi nedeniyle beton yollar kentsel ısı adası etkisini en aza indiriyor. Bu yollar, kaliteli hava miktarı, yüksek sıcaklıklar ve şehirleşme için de etkili özelliğe sahip."
"Türkiye'nin yol ağı iyi"
Son yıllarda ulaştırma alanında yaptığı atılımla gündeme gelen Türkiye'deki yollara ilişkin gözlemlerini de paylaşan ve özellikle şehir içi yolların kalitesine işaret eden Rens, "Türkiye'nin yol ağı oldukça iyi. Gördüğüm kadarıyla iyi kalitede şehir içi yollar mevcut. Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli." dedi.
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