1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü

Avrupa Beton Kaplamalar Birliği Direktörü Rens, Türkiye'deki yol ağının ve şehir içi yolların iyi kalitede olduğunu belirtti.
 16 Kasım 2019 19:11
Yazdır
Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü

Avrupa Beton Kaplamalar Birliği (EUPAVE) Direktörü Luc Rens, Türkiye'deki yol ağının ve şehir içi yolların iyi kalitede olduğunu belirterek, "Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli." dedi.

Rens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolu ağının geliştirilerek iyileştirilmesinin önem taşıdığını belirterek, bunun için asfalt yolun yanı sıra beton yolların da tercih edilmesi gerektiğini, bu yolların asfalt yola göre avantajlı olduğunu ifade etti.

Rens, "Kullanım ömrü uzun olan beton yollar yerel ham maddelerden yapılıyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor. Ömrünü tamamlayan beton yollar kırıcıdan geçirilerek yeni beton yolların yapımında kullanılabilir." diye konuştu.

Beton yolun "çevre dostu" olduğuna değinen Rens, bu yolların iklim değişikliğiyle mücadeleye pek çok açıdan katkıda bulunduğunu kaydetti.

Rens, ağır taşıtların beton yolları kullanmasıyla yakıt tüketiminde de tasarruf sağladığı bilgisini vererek, bakım ihtiyacı az olan bu yolların trafik sıkışıklığının da önüne geçtiğini anlattı.

Ankara'da düzenlenen 1. Beton Yollar Kongre ve Sergisi'ne katıldığını belirten Rens, burada beton yolların neden tercih edilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu vurguladı.

Rens, şunları kaydetti:

"Beton yol teknolojisi küresel ısınma karşısındaki en etkili yöntemlerden biri. Bunlar toplantıda detaylarıyla anlatıldı. Asfalttan betona çevrilen yollarla 25-38 kilogram karbondioksit gazı salınımını azaltıyoruz. Ayrıca, açık yüzey rengi nedeniyle beton yollar kentsel ısı adası etkisini en aza indiriyor. Bu yollar, kaliteli hava miktarı, yüksek sıcaklıklar ve şehirleşme için de etkili özelliğe sahip."

"Türkiye'nin yol ağı iyi"

Son yıllarda ulaştırma alanında yaptığı atılımla gündeme gelen Türkiye'deki yollara ilişkin gözlemlerini de paylaşan ve özellikle şehir içi yolların kalitesine işaret eden Rens, "Türkiye'nin yol ağı oldukça iyi. Gördüğüm kadarıyla iyi kalitede şehir içi yollar mevcut. Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı'ndan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı
16 Kasım 2019 19:46		 Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
16 Kasım 2019 19:26
Türklerin yüzde 41'i Amerika'nın sözüne güvenmiyor
16 Kasım 2019 18:29		 Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi
16 Kasım 2019 18:25
CHP'li Ağbaba'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
16 Kasım 2019 18:13		 'Açıklamalarım saptırıldı, sözlerimin arkasındayım'
16 Kasım 2019 18:09
Fatih'in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi
16 Kasım 2019 17:56		 Cumhurbaşkanı, şehit babasıyla telefonda görüştü
16 Kasım 2019 17:41
ALO 170 hattı, 11 milyon çağrıya cevap verdi
16 Kasım 2019 17:11		 Savcı Sayan Sıdıka teyzeye verdiği sözü tuttu
16 Kasım 2019 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Elazığ'da üretiliyor! Rusya ve Çin ihraç ediliyor21:00 - 'Uyuz vakalarındaki artışı dikkat çekici buluyoruz'20:53 - Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı20:48 - 2. el otomobile 'faiz' etkisi20:43 - lise öğrencisi, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu20:37 - Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor20:31 - Bu üniversiteyi tercih eden akademisyenler yaşadı20:26 - Kayseri'de sıcak hava balonları gökyüzüyle buluştu20:21 - Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı20:16 - Yerli otomobil Devrim'i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
20:11 - Kapalıçarşı ve Sultanahmet'te kruvaziyer bereketi20:06 - Bakanlıktan tatlandırıcılara yakın takip20:01 - Hamur yoğuran eller dünya markasına elbise dikecek19:56 - Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği19:51 - 'Küresel öğretmen' ödüllü müdür çocuklara ışık oluyor19:46 - TBMM Başkanı'ndan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı19:41 - Fabrika gibi okuldan ekonomiye 5,3 milyon liralık katkı19:36 - 'Faiz indirimlerinin konut satışına 200 bin katkısı oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsek de yokuz
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
'Dipsiz Göl' suyunun tahliyesine izin verenler açığa alındı
İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Ara tatil için her ilde etkinlik
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aya 1
halk dili 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
dindar bir gençlik istiyorum 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam