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Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir

TİGEM bu yıl 237 safkan Arap tayının satışından 22 milyon 981 bin lira gelir elde etti, söz konusu tutar son 10 yılın rekoru oldu.
 16 Kasım 2019 19:31
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Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl satışını gerçekleştirdiği 237 safkan Arap tayından son 10 yılın rekoru olan 22 milyon 981 bin lira gelir elde etti.

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TİGEM'de toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. Yıllık ortalama 330 baş yavru elde ediliyor ve her yıl ortalama 240 baş tayın yetiştiricilere satışı gerçekleştiriliyor.

TİGEM, bu yıl toplam 237 safkan Arap tayı sattı. Söz konusu satışlardan 22 milyon 981 bin lira gelir elde edildi. Bu tutarla son 10 yılın en yüksek ortalaması ve satış hasılatına ulaşılmış oldu. Daha önce en yüksek satış geliri geçen sene 288 baş safkanın satışından 22 milyon 32 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

Şampiyon taylar yetiştiriliyor

Son 10 yılda en yüksek fiyata satılan 5 taydan 4'ü bu yıl sahibine koştu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen son satışlarda "Sancar" ve "Arapoğlu" isimli safkanlar 700'er bin liraya, "Kocapolat" 580 bin liraya, "Bosna Hersek" ise 560 bin liraya alıcı buldu. TİGEM, 2014'te "Uçankral" isimli safkanı 800 bin liraya satmıştı.

Bu arada TİGEM, 2019 bitmeden 13 milyon 275 bin lirayla son 10 yılın en yüksek yetiştiricilik primini elde etti.

TİGEM işletmelerinde şampiyon aygır ve kısraklardan şampiyon taylar yetiştiriliyor. Özgünhan, Turbo, Ayabakan, Sonalp, Tamerinoğlu, Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt gibi şampiyon aygırları bünyesinde bulunduran TİGEM, bu aygırlardan Denizim, Ateşbibi, Taçser, Altıncıhis, Sürgüntay ve Memduhağa gibi taylar elde etti.

Anadolu Ajansı
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