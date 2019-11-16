Fabrika gibi okuldan ekonomiye 5,3 milyon liralık katkı

Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler Kimya Teknolojileri dersinde teorik olarak öğrendikleri boya yapımını pratiğe dönüştürdü.

Öğrenciler okulun atölyesinde konut, iç-dış cephe, yol çizgileri ve astar boyaları üreterek hem kendilerine gelir elde ediyor hem de üretim ekonomisine katma değer yaratıyor.

Genç yaşta meslek edinme yolunda ilerleyen öğrenciler, 2019 yılının 10 ayında 450 ton boya üreterek sağladıkları 5,3 milyon liralık ekonomik katkıyla okullar bazında ilk sırada yer aldı.

Ekonomiye daha fazla katkı için çalışmalarına devam eden öğrenciler, elde ettikleri birinciliğin mutluluğunu yaşıyor.

Okul Müdürü Murat Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çalışma hayatına büyük avantajlarla başladığını söyledi.

Öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırladıklarını ifade eden Akbaş, amaçlarının onların üretim içerisindeki başarılarını artırmak olduğunu kaydetti.

Okulda öğrencilerin boya üretimini yaptığını aktaran Akbaş, "Burada boya üretiyoruz. Bunun dışında metal, otomasyon alanlarında da üretime geçmeyi düşünüyoruz. Tüm öğrencilerin üretim içerisinde yer alması en büyük arzumuz." diye konuştu.

"Birinci olmaktan gururlu ve mutluyuz"

Öğrencilerin ülke ekonomisine katkı sağlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Akbaş, elde ettikleri başarıyı daha iyi noktalara getirmek istediklerini ifade etti.

Okul başarısını her alanda yükseltmek istediklerini aktaran Akbaş, şöyle devam etti:

"Birinci olmaktan gururlu ve mutluyuz. Atölye çalışanlarının uyumlu olması ve Ar-Ge çalışmalarımız bu başarıyı getiriyor. 5,3 milyon liralık üretimimiz oldu. Bu boya alanındaki satışlarımızla gerçekleşti. Üretim durumuna göre öğrenci sayımız değişebiliyor. Bu çalışmalar öğrencilerimizin işe entegre olmaları, daha rahat iş bulmaları, belli ücret almaları yönünde katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz buradan kazandıklarıyla kendilerine ve ailelerine ekonomik katkıda bulunuyor. Geleceğe umutla bakmalarını sağlıyor. İstihdam alanına girmelerine kolaylık sağlıyor. Bu ciromuzu önümüzdeki yıl ikiye katlamayı hedefliyoruz. Üretimlerimiz tamamıyla yerli ve milli. Üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler dönüşümlü olarak çalışıyor

Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alan Şefi Adem Zünber ise "Kalkınmanın temeli üretimdir" anlayışıyla bu işe başladıklarını kaydetti.

Elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Zünber, "Bu yıl 450 ton boya üretimi yaptık. Kamu kurumlarına satış yaptık. Öğrencilerimiz derslerde gördükleri eğitimin atölyemizde uygulamasını yapıyor. Bu da öğrencilerimizin bilgi, beceri anlamında piyasa şartlarına hazır hale gelmesini sağlıyor. Çalışmak isteyen öğrencilerimiz dönüşümlü olarak çalışıyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Nida Kayabaşı da öğrenciyken üretim aşamasında yer almanın fayda sağladığını belirterek, bu çalışmaların kendisine gelecekte kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Güven Çalışkanoğlu ise okurken bu deneyimi kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu aktararak, "İleride katkı sağlayacak. Ekonomik anlamda da katkısı oluyor. Birinci olduğumuz için mutlu olduk. Önce dersini görüp atölyede uygulama yapıyoruz." diye konuştu.