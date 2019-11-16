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'Küresel öğretmen' ödüllü müdür çocuklara ışık oluyor

Kırşehir'de otizmli çocuklarla ilgili çalışmaları başta olmak üzere hazırladığı projelerle "küresel öğretmen" ödülüne layık görülen Menekşe-Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit, yeni projelerle çocuklara ışık olmaya devam ediyor .
 16 Kasım 2019 19:51
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'Küresel öğretmen' ödüllü müdür çocuklara ışık oluyor

Kırşehir'de otizmli çocuklarla ilgili çalışmaları başta olmak üzere hazırladığı projelerle Hindistan'da AKS Education tarafından "küresel öğretmen" ödülüne layık görülen Menekşe-Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit, yeni projeleri hayata geçirmek için kollarını sıvadı.

AKS Education tarafından verilen ödüle Türkiye'den layık görülen 8 öğretmen arasında yer alan Bayazit, müdürlüğünü yaptığı anaokulunda, 2016 yılında otizmli öğrencileri için "Özel Arkadaşım Bu Atölye Senin İçin" projesini hayata geçirdi.

Bu çalışmasıyla öğrencilerinin dil ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlayan Bayazit, 2018 yılında da "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor Projesi"ni uyguladı.

Beyazit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulunda otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel bir sınıf bulunduğunu ifade ederek, göreve başladığında bu çocukların gelişimi için Erasmus projesi hazırladığını söyledi.

Üç projeyi daha hayata geçirecek

Aldığı ödülün hikayesini de anlatan Bayazit, başta otizmli çocuklar için hayata geçirdikleri proje olmak üzere üç farklı çalışmayla Hindistan'daki AKS Education'a müracaat ettiğini dile getirdi.

Bayazit, bu kuruluşun ilk defa 2018 yılında ödül verdiğini öğrendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Türkiye'den bir öğretmen arkadaşımız da katılmıştı. Ben de yaptığım bu çalışmalarla 'küresel öğretmen' olabilir miyim sorusunu kendime sorarak ilana çıktıklarında öz geçmişimi yükledim. Yaptığım projeleri ve çıktılarını ve çalışmalarımı anlattım. Yeterli ön puan aldığım için Hindistan'a davet edildim ve orada 8 öğretmen ile bu ödülü alarak Türkiye'ye döndüm. İlimi temsil ettiğim için çok mutluyum.

Ödülün kendisine büyük bir motivasyon sağladığına işaret eden Bayazit, "Uluslararası bir platformda projelerinin geçerli olması, duyulması çok mutlu etti beni. Hemen kolları sıvadım ve yeni projeler yazmaya başladım." şeklinde konuştu.

Yeni projelerle çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bayazit, çocuklara doğa sevgisini aşılamak için "Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor", okul öncesi dönemde okuma alışkanlığı kazandırmak ve oyun terapi sınıfı kurmak amacıyla "Arkası Yarın" ve 'Benim Hikayem KOP'la Yazılıyor' projelerini hazırlayarak, destek için Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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