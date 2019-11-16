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Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği

Karabük'te doğa turizmde ön plana çıkan Baklabostan Tabiat Parkı'nda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.
 16 Kasım 2019 19:56
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Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Baklabostan Tabiat Parkı, şelalesi ve doğal bitki örtüsüne sonbaharda eklenen renk cümbüşüyle tatilcileri ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da yer alan ve Karabük kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Baklabostan Tabiat Parkı'na akın eden yerli ve yabancı turistler, kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonları yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bozulmamış tabiatıyla dikkatleri çeken Baklabostan Tabiat Parkı, yaklaşık 20 metrelik şelalesi ile insanları izlerken adeta dinlendiriyor.

"Büyüleyici bir güzelliği var"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de orman zenginliği açısından Karabük'ün öne çıktığını söyledi.

Yüzde 71'i ormanlarla kaplı Karabük'ün buna bağlı doğal güzellikleriyle de gündeme geldiğini anlatan Gürel, "Baklabostan Tabiat Parkı da bunlardan birisi. Bu alan tabiat parkı ilan edilmiş. 37,5 hektarlık bir alan. Gerçekten büyüleyici bir güzelliği var." diye konuştu.

İnsanların bölgede konaklayabilmesi için bungalovların yapılmasının planlandığını dile getiren Gürel, doğa eğitim merkezi, yürüyüş parkurları, açık ve kapalı restoranlar, günübirlik kullanım ve spor alanlarıyla macera parkının da olacağını belirtti.

Alanda çalışmaların başladığına, halihazırda bir seyir terasının ve yürüyüş alanlarının bulunduğunu anlatan Gürel, "Hızlı bir şekilde bitmesi adına yap işlet devret modeline gidilebilir. O alan gerçekten çok değerli. İnsanların kullanımına açabilmek önemli. Safranbolu'ya gelen bir milyon misafirin bir kısmını bu alanlara çekmek istiyoruz. Yürüyüş yapanlar bölgemize çok gelmeye başladı. Safariler çok rahat yapılabilir. Dağ bisikletçileri ve fotoğrafçılar bölgemize gelmeye başladı. Bu açıdan Baklabostan çok ideal bir bölge." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da doğa güzelliği açısından kentin önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Karabük'ün son yıllarda turizmde adından söz ettirmeye başladığını belirten Ünal, bakir alanları koruyarak, özelliğini yitirmeden insanların hizmetine açacaklarını, bunlardan birisinin de Baklabostan olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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