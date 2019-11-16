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Hamur yoğuran eller dünya markasına elbise dikecek

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, İŞ-KUR aracılığıyla açılan tekstil atölyesinde eğitim görerek ustalık belgesi alacak kadınlar, dünyaca ünlü markaya elbise dikip, gelir elde edecek.
 16 Kasım 2019 20:01
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Hamur yoğuran eller dünya markasına elbise dikecek

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, başvurdukları İŞ-KUR aracılığıyla açılan tekstil atölyesindeki eğitimin ardından ustalık belgesi alacak kadınlar, dünyaca ünlü markaya elbise dikerek, aile bütçelerine katkı sağlayacak.

İlçede daha önce günlük ev işleriyle uğraşan kadınların istihdam edilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi'nde tekstil atölyesi için ustalık kursu açıldı. Yaklaşık 3 ay sürecek kursta, deneyimli ustalarca kursiyerlere, elbise imalatı üzerine eğitim veriliyor.

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayacak 50 ev kadını, tekstil atölyesinde çalışarak hem aile bütçelerine katkıda bulunacak hem de dünyaca ünlü markaya elbise dikecek.

İŞKUR'dan günlük 50 lira harçlık alan kadınlar, kurs bitiminde Çobanlar Belediyesince inşaatı süren tekstil fabrikasında işe başlayacak.

"Esas amacımız ticaret ve ekonomiyi geliştirmek"

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede seradan sonra tekstil fabrikasının ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Ocak ayında açılacak fabrikayla ihracat yapan ilçe olacaklarını anımsatan Altuntaş, "İstihdam edilecek 500 kişiden yüzde 90'nı kadın kardeşlerimiz, yüzde 10 dilimi de genç erkek arkadaşlarımız olacak. Tekstilde esas amacımız ticaret ve ekonomiyi geliştirmek. İlçeye farklı girdiler sağlamak adına istihdamı ve hanım kardeşlerimizi düşündüğümüz için bu yatırımı planladık." değerlendirmesinde bulundu.

Altuntaş, kurs sona erene kadar tekstil fabrikası binasının da hizmete açılacağını dile getirdi.

"İç ve dış giyim olarak her şeyini öğretiyoruz"

Kurs eğitmeni Tekin Çamlıyurt da kursa gelen kadınların daha önceden tekstille bir alakasının olmadığını söyledi.

Dikiş işine sıfırdan başladıklarını belirten Çamlıyurt, şöyle konuştu:

"Ocak ayında açılacak tekstil fabrikası için hanım kardeşlerimizi dört dörtlük bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada şu anda bütün operasyonları öğrenmeye çalışıyorlar. Hanımların gayreti yüzde 70'in üzerinde. İç ve dış giyim olarak her şeyini öğretiyoruz. Fermuar çekme, overlok yapma, cep takmak gibi bütün teknik konuları tek tek uygulatıyoruz."

Kursiyerlerden 30 yaşındaki Çiğdem Böcek de kursta iki grup olduklarını kaydederek, "Kadının gücü demek, ülkenin gücü demek. O yüzden başkanımız sayesinde biz de başarıyoruz. Üç çocuk annesiyim. Fabrika açılınca çalışmaya başlayacağız. Bu iş aile bütçeme bayağı bir katkı sağlayacak. Şu anda kurs ücreti alıyoruz. Daha önce hiç makine başına oturmamama rağmen hocamızın sayesinde bunu da başardık. Bu kursa o kadar kadın ilgi gösterdi ki, 300 kişiden 50 kişi seçildik." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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