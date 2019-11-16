1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 gün önce zeytin ağacından düşerek ağır yaralanan CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 16 Kasım 2019 20:21
Yazdır
Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 gün önce zeytin ağacından düşerek ağır yaralanan CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayvalık'ta, Geçtiğimiz 13 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybederek zeytin ağacından düşen, boynu ve kaburga kemikleri kırılan Ayvalık ilçesinin CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 15 Kasım Cuma günü duran kalbi yeniden çalıştırılan Tatar, sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Atletizmde Ayvalık'ın adını duyuran, çok sayıda genci spora sevk eden Tatar'ın cenazesi, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bugün saat 11.30'da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
lise öğrencisi, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu
16 Kasım 2019 20:43		 Yerli otomobil Devrim'i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
16 Kasım 2019 20:16
Şanlıurfalı kadınlar isotu bilimsel yöntemlerle üretiyor
16 Kasım 2019 19:21		 Türkiye'nin deprem tarihi kitaplaştırıldı
16 Kasım 2019 19:06
Tekirdağ Valisi Yıldırım dünyaevine girdi
16 Kasım 2019 18:56		 94'lük çınar sendikalı oldu
16 Kasım 2019 18:51
Arzuhalcilik yaparak 8 çocuğunu okutup, evlendirdi
16 Kasım 2019 18:21		 Ara tatilde termal tesislere ziyaretçi akını
16 Kasım 2019 18:01
Trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor
16 Kasım 2019 17:36		 Apple'ın açığını buldu 200 TL ödül kazandı
16 Kasım 2019 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Elazığ'da üretiliyor! Rusya ve Çin ihraç ediliyor21:00 - 'Uyuz vakalarındaki artışı dikkat çekici buluyoruz'20:53 - Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı20:48 - 2. el otomobile 'faiz' etkisi20:43 - lise öğrencisi, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu20:37 - Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor20:31 - Bu üniversiteyi tercih eden akademisyenler yaşadı20:26 - Kayseri'de sıcak hava balonları gökyüzüyle buluştu20:21 - Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı20:16 - Yerli otomobil Devrim'i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
20:11 - Kapalıçarşı ve Sultanahmet'te kruvaziyer bereketi20:06 - Bakanlıktan tatlandırıcılara yakın takip20:01 - Hamur yoğuran eller dünya markasına elbise dikecek19:56 - Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği19:51 - 'Küresel öğretmen' ödüllü müdür çocuklara ışık oluyor19:46 - TBMM Başkanı'ndan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı19:41 - Fabrika gibi okuldan ekonomiye 5,3 milyon liralık katkı19:36 - 'Faiz indirimlerinin konut satışına 200 bin katkısı oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsek de yokuz
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
'Dipsiz Göl' suyunun tahliyesine izin verenler açığa alındı
İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Ara tatil için her ilde etkinlik
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 1
SAADET ÖĞRETMEN 1
radamel falcao 1
halk dili 2
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
asvel lyon-villeurbanne 1
sorunsal sorunsalı 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam