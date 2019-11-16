Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyesinin kendi bünyesinde kurduğu mobil saha ekibi ev ev, sokak sokak gezerek yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Son olarak ilçe merkezindeki halk pazarına gelen saha ekipleri pazarlıklarını taşımakta zorlanan engelli ve yaşlı vatandaşların yüklerini evlerine kadar taşıyarak yardım etti.

Sosyal yaşama dokunan insan odaklı projeleriyle ilçe halkı tarafından takdirle karşılanan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştıran yeni uygulamasıyla dikkat çekti.

"Biz geldik, hizmet evinizde" sloganı ile ev ev kapı kapı gezen mobil saha ekibi, bu kez Mustafakemalpaşa'nın simgesi haline gelen Perşembe pazarında engelli ve yaşlıların yardımına koştu.

Başkan Mehmet Kanar tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinde görev alan mobil saha ekibi, kapalı pazaryerinde kurulan Perşembe pazarında alışveriş yapan engelli ve yaşlı vatandaşların eşyalarını taşıdı. Görevli ekip pazaryeri çıkışında karşıladıkları vatandaşların eşyalarını taşıyarak tahsis edilen minibüs ile birlikte evlerine kadar eşlik etti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kısa sürede birçok sosyal projenin hayata geçirildiğine işaret ederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ilçe halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Biz geldik" ekibinin kısa süre önce kurulduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ekibin vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü varsa yaşanan sorunların kısa sürede ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Başkan Mehmet Kanar, pazara ulaşım konusunda ya da alışveriş sırasında çeşitli zorluklar yaşayan engelli ve yaşlıların yüklerini hafifleterek merkez mahallelerde belirlenen güzergahlara güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz şeklinde konuştu.

Projenin daha ilk dakikalarında halkın tüm kesiminden olumlu tepkiler geldiğini ve ilk günden yüzlerce vatandaşın faydalandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Hayata geçirilen uygulamada amacımız yaşı ve engeli nedeniyle vatandaşlarımızın temel beslenme ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılamalarına katkı sağlamak, alışveriş geleneğini ise sürdürülebilir kılmak" dedi. 7 aydır vizyon projeler üzerinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Başkan Mehmet Kanar, yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yine sosyal yaşama değer katacak hizmeti halkın istifadesine sunacaklarını belirtti.