1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyesinin kendi bünyesinde kurduğu mobil saha ekibi ev ev, sokak sokak gezerek yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Son olarak ilçe merkezindeki halk pazarına gelen saha ekipleri pazarlıklarını taşımakta zorlanan engelli ve yaşlı vatandaşların yüklerini evlerine kadar taşıyarak yardım etti.
 16 Kasım 2019 20:37
Yazdır
Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyesinin kendi bünyesinde kurduğu mobil saha ekibi ev ev, sokak sokak gezerek yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Son olarak ilçe merkezindeki halk pazarına gelen saha ekipleri pazarlıklarını taşımakta zorlanan engelli ve yaşlı vatandaşların yüklerini evlerine kadar taşıyarak yardım etti.

Sosyal yaşama dokunan insan odaklı projeleriyle ilçe halkı tarafından takdirle karşılanan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştıran yeni uygulamasıyla dikkat çekti.

"Biz geldik, hizmet evinizde" sloganı ile ev ev kapı kapı gezen mobil saha ekibi, bu kez Mustafakemalpaşa'nın simgesi haline gelen Perşembe pazarında engelli ve yaşlıların yardımına koştu.

Başkan Mehmet Kanar tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinde görev alan mobil saha ekibi, kapalı pazaryerinde kurulan Perşembe pazarında alışveriş yapan engelli ve yaşlı vatandaşların eşyalarını taşıdı. Görevli ekip pazaryeri çıkışında karşıladıkları vatandaşların eşyalarını taşıyarak tahsis edilen minibüs ile birlikte evlerine kadar eşlik etti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kısa sürede birçok sosyal projenin hayata geçirildiğine işaret ederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ilçe halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Biz geldik" ekibinin kısa süre önce kurulduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ekibin vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü varsa yaşanan sorunların kısa sürede ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Başkan Mehmet Kanar, pazara ulaşım konusunda ya da alışveriş sırasında çeşitli zorluklar yaşayan engelli ve yaşlıların yüklerini hafifleterek merkez mahallelerde belirlenen güzergahlara güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz şeklinde konuştu.

Projenin daha ilk dakikalarında halkın tüm kesiminden olumlu tepkiler geldiğini ve ilk günden yüzlerce vatandaşın faydalandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Hayata geçirilen uygulamada amacımız yaşı ve engeli nedeniyle vatandaşlarımızın temel beslenme ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılamalarına katkı sağlamak, alışveriş geleneğini ise sürdürülebilir kılmak" dedi. 7 aydır vizyon projeler üzerinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Başkan Mehmet Kanar, yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yine sosyal yaşama değer katacak hizmeti halkın istifadesine sunacaklarını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan tatlandırıcılara yakın takip
16 Kasım 2019 20:06		 Şehir Tiyatroları biletlerinin satış nokta sayısı artırıldı
16 Kasım 2019 16:31
MEB'den BİLSEM öğretmenlerine özel mesleki gelişim programı
16 Kasım 2019 11:06		 Hareketli belediyelere ödül
16 Kasım 2019 09:43
Suruç ve Mardin'de 3 HDP'li belediyeye görevlendirme
16 Kasım 2019 09:20		 26. dönem POMEM sınav giriş belgeleri ve fiziksel parkur talimatı açıklandı
15 Kasım 2019 20:55
Mardin'de 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
15 Kasım 2019 20:35		 Başkentte asayiş uygulaması
15 Kasım 2019 20:02
'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı
15 Kasım 2019 18:37		 Hastanede hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması
15 Kasım 2019 16:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Elazığ'da üretiliyor! Rusya ve Çin ihraç ediliyor21:00 - 'Uyuz vakalarındaki artışı dikkat çekici buluyoruz'20:53 - Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı20:48 - 2. el otomobile 'faiz' etkisi20:43 - lise öğrencisi, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu20:37 - Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor20:31 - Bu üniversiteyi tercih eden akademisyenler yaşadı20:26 - Kayseri'de sıcak hava balonları gökyüzüyle buluştu20:21 - Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı20:16 - Yerli otomobil Devrim'i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
20:11 - Kapalıçarşı ve Sultanahmet'te kruvaziyer bereketi20:06 - Bakanlıktan tatlandırıcılara yakın takip20:01 - Hamur yoğuran eller dünya markasına elbise dikecek19:56 - Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği19:51 - 'Küresel öğretmen' ödüllü müdür çocuklara ışık oluyor19:46 - TBMM Başkanı'ndan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı19:41 - Fabrika gibi okuldan ekonomiye 5,3 milyon liralık katkı19:36 - 'Faiz indirimlerinin konut satışına 200 bin katkısı oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsek de yokuz
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
'Dipsiz Göl' suyunun tahliyesine izin verenler açığa alındı
İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Ara tatil için her ilde etkinlik
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
asvel lyon-villeurbanne 1
aya 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
SAADET ÖĞRETMEN 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
halk dili 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam