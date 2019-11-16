Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
|16 Kasım 2019 20:53
|Yazdır
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklara kimlik soran sahte asker kimlikli bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalı Mahallesinde kendine asker olarak tanıtan 22 yaşındaki B.D isimli şahıs sokakta gezen 14-15 yaşlarındaki çocukları durdurup kimlik sordu. Çocuklar kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söyledi. Çocuklar kendisine kimlik soran şahsı aile büyüklerine bildirip gittiği yöne doğru takip etmeye başladı. Çocuklarına kimlik sorulan veliler, Yalı Mahallesi Dörtyol ışıklar mevkiinde kendine asker olduğunu iddia eden veren şahsı yakalayıp Jandarma Karakoluna götürdü.
Karakola götürülen şahsın kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı aynı zamanda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. B.D isimli şahıs Jandarma'da ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı
16 Kasım 2019 18:05
|Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
16 Kasım 2019 17:01
|Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
16 Kasım 2019 14:58
|Bakırköy'de bir kişi mescit tuvaletinde ölü bulundu
16 Kasım 2019 14:45
|Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
16 Kasım 2019 14:42
|Aydın'da inşaatta beline kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı
16 Kasım 2019 14:05
|Siyanürle intiharada, 3 bürokrata soruşturma
16 Kasım 2019 13:37
|İzmir'de trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı
16 Kasım 2019 13:11
|Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda 42 tutuklama
16 Kasım 2019 12:45
|'Akrobat' lakaplı dolandırıcı 'sirk' operasyonuyla yakalandı
16 Kasım 2019 12:11