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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 16 Kasım 2019 21:11
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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.

Anadolu Ajansı
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