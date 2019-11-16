Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|16 Kasım 2019 21:11
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