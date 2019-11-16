Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
|16 Kasım 2019 21:46
|Yazdır
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi.
Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
16 Kasım 2019 22:13
|Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Leyla hayatını kaybetti
16 Kasım 2019 22:08
|Beşiktaş'ta vale görünümlü değnekçi dehşeti
16 Kasım 2019 21:57
|Tırın altında kalan doktor feci şekilde hayatını kaybetti
16 Kasım 2019 21:51
|Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
16 Kasım 2019 20:53
|Astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı
16 Kasım 2019 18:05
|Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
16 Kasım 2019 17:01
|Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
16 Kasım 2019 14:58
|Bakırköy'de bir kişi mescit tuvaletinde ölü bulundu
16 Kasım 2019 14:45
|Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
16 Kasım 2019 14:42