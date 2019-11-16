Beşiktaş'ta vale görünümlü değnekçi dehşeti
|16 Kasım 2019 21:57
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Beşiktaş Bebek'te aracını park eden bir kişi, işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Sürücüye dehşeti yaşatan valenin işgaliye izninin olmadığı öğrenilirken, şahıslar gasp suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bera Ç. (22) aracını park yerine bırakmak istedi. Tam bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek ücret talep etti. Bunun üzerine sürücüyle vale hizmeti verdiğini iddia eden şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın sonrasında M.B., vale standında bulunan bıçağı alarak sürücü Mücahit Bera Ç.'yi bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda M.B. ve aynı yerde çalışan O.G.'nin işgaliye izni olmadığını belirleyerek gasp suçundan gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ilçe emniyet ekipleri ve belediye ekipleri ise bölgede işgaliye izni olmadan çalışan 10 farklı vale standını belirleyerek idari işlem uyguladığı öğrenildi.
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