Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
|16 Kasım 2019 22:13
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Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Nizip D 400 karayolunun Türkyurdu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Nizip istikametinden Gaziantep istikametine seyreden H.Ş. idaresindeki 63 HT 437 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Gaziantep'ten Nizip istikametine ilerleyen K.A. idaresindeki 06 AZR 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bulunan C.Ş., E.Ş., A.Ş., B.Y., H.Y., K.A., H.Ş., İ.Ş., E.Y. ve Z.Y., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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