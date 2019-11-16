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Ceren Damar'a 'unutulmayan öğretmen ödülü'

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından 'Unutulmayan öğretmen ödülü' verildi.
 16 Kasım 2019 22:18
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Ceren Damar'a 'unutulmayan öğretmen ödülü'

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından 'Unutulmayan öğretmen ödülü' verildi. Antalya'da düzenlenen törende ödülü öldürülen tüm kadınlar adına aldığını söyleyen baba Mustafa Damar, gözyaşlarını tutamadı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet'in, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam ederken, dava aşamasında kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerde yer alan baba Mustafa Damar, EYUDER tarafından, 07-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da otelde düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na (EYFOR) katıldı. EYUDER tarafından 14 dalda verilen Altın Meşale Ödüllerinden birisi olan 'Unutulmayan Öğretmen Ödülü'ne bu yıl Ceren Damar layık görüldü. Törende Ceren Damar'ın ödülü, babası Mustafa Damar'a teslim edildi.

'BİR GÜN BİR CANİ ÇIKIP ONU SİZDEN KOPARIYOR'

Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında çocuk yetiştirmenin zorluklarını dile getiren baba Damar, "Ama bir gün bir cani karşısına çıkıyor, onu sizden ve bu hayattan koparıyor. Kızım Ceren, genç bir kadın ve gelecek vaad eden bir akademisyendi. Ama korkusuzca değerlerine sahip çıkan bir eğitimciydi. Katledildi. Yazacağı onlarca kitap, makale, yapacağı onlarca bilimsel çalışma kızımla birlikte yandı gitti" dedi.

'BU ÖDÜLÜ KADINLARIMIZ ADINA ALIYORUM'

Gözyaşlarını tutamayan Mustafa Damar, yaşadıkları acının tarifinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Cep telefonunuzun rehberinden en sevdiğiniz insanın isminin ömür boyu silinmesini bir hayal edin. Bu çok ağır ve derin bir acı. Bu ödülü, kızım Ceren Damar'ın aziz hatırası nezdinde, bu hayattan koparılan, en kutsal hak olan yaşam hakkı ellerinden alınan, gülümsemeleri yüzlerinde yarım kalan kadınlarımız adına alıyorum. Umarım bu ödül bundan sonra bu topraklarda şiddetin yok olmasına vesile olur" diye konuştu.

DHA
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