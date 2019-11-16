Eskişehir'de 4 yeni 112 istasyonu daha açıldı

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 4 yeni 112 istasyonu düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Açılışla, kent genelinde mevcut 30 olan 112 istasyonu sayısı 34'e yükseldi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen açılış törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, parti başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri ile 112 çalışanları katıldı.

Törende, Eskişehir genelinde bulunan 30 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna; Tepebaşı-8, Odunpazarı-9, Odunpazarı-10 Mavi (Anne) ve Sivrihisar-3 numaralı 4 daha istasyon daha açılışı yaparak eklendi. Açılışla birlikte 56 ambulanslık filo ve 500'ü aşkın 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli başta Eskişehir olmak üzere ihtiyaç dahilinde tüm bölgeye hizmet verecek.

"112 Acil Sağlık Hizmetleri 500'ü aşkın personelle yılda 65 bin hastamıza hizmet vermektedir"

Açılış töreninde konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem, "Eskişehir'de 2002 yılında 7 adet 112 istasyonu ile başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Tepebaşı-8, Odunpazarı-9, Odunpazarı-10 Mavi (Anne) ve Sivrihisar-3 numaralı istasyonlarımız ile 34 farklı noktadan hizmet veren kar paletli, 4X4, motosiklet, yoğun bakım, obez ve çok yataklı gibi özellikli modern ve genç 56 ambulanslık filo ile 500'ü aşkın personelle yılda 65 bin hastamıza hizmet vermektedir. Yeni dönemde planlarımız içerisinde, 2020 yılının ilk altı ayında Eskişehir merkezde 3, Çifteler ilçemizde 1 olmak üzere toplam 4 yeni istasyon ile şehrimizin önümüzdeki 5 yıl için 112 istasyon ihtiyacını gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir bölgede bir sağlık üssü durumuna geldi"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hayal edilemeyenlerin başarıldığına değinerek, "Ben İl Ambulans Servisine bağlı yeni istasyonların hizmete .girmesi dolayısıyla düzenlenen bu törende bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü sağlıkta yapılan her yeni iş, gerçekten mutlu olunması gereken bir iştir. Geçmişe baktığımızda, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde gerçekten hayal edilemeyenler başarıldı. Bugün Eskişehir'i ele aldığımızda Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanemiz ile iki büyük sağlık kuruluşumuzla dünyanın en modern tıp aletlerinin kullanıldığı bu sağlık kuruluşlarımızda bunun yanında Osmangazi Üniversite Hastanemiz, diğer devlet hastanemizle ve özel hastanelerimizle birlikte Eskişehir bölgede bir sağlık üssü durumuna geldi. Sadece Eskişehir'deki hizmetleri değil, bütün bölgeye hizmet veriyor ve gerçekten teşekkür edilecek hizmetler oluyor. İstediğimiz doktora muayene olabiliyoruz. İnternetten randevu alabiliyoruz, evde bakım hizmetlerinden faydalanabiliyoruz ve Acil Sağlık Hizmetlerine ihtiyaç duyduğumuzda da 5 dakikada ambulansı bulunduğumuz yerde görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve tüm sağlık teşkilatı olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Tepebaşı-8, Odunpazarı-9, Odunpazarı-10 Mavi (Anne) ve Sivrihisar-3 numaralı istasyonların açılışı yapıldı. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.