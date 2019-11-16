Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Osmaniye'de silahlı kavga: 15 kişi gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
|16 Kasım 2019 22:50
|Yazdır
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, iki grubu havaya ateş açarak ayırabildi.
Polis, olaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı, olayda kullanılan 3 av tüfeğine el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
16 Kasım 2019 22:13
|Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Leyla hayatını kaybetti
16 Kasım 2019 22:08
|Beşiktaş'ta vale görünümlü değnekçi dehşeti
16 Kasım 2019 21:57
|Tırın altında kalan doktor feci şekilde hayatını kaybetti
16 Kasım 2019 21:51
|MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu
16 Kasım 2019 21:46
|Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
16 Kasım 2019 20:53
|Astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı
16 Kasım 2019 18:05
|Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
16 Kasım 2019 17:01
|Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
16 Kasım 2019 14:58
|Bakırköy'de bir kişi mescit tuvaletinde ölü bulundu
16 Kasım 2019 14:45