Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Gül ve beraberindeki Vali Davut Gül, Gaziantep'te başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Nurdağı Sakçagözü Mahallesi'nde MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ı ziyaret eden Bakan Gül, önceki gün vefat eden babası İbrahim Taşdoğan (77) için taziyelerini dile getirdi.

Taziye evinde bir süre Taşdoğan ile sohbet eden ve okunan duaları dinleyen Gül ve beraberindekiler, daha sonra geçen ay PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Muhammed Önek'in ailesini ziyaret ederek kendilerine başsağlığı diledi.

Ziyarete, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da eşlik etti.