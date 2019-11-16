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İhraç edilen dizilerle birlikte mobilya ihracatı da artıyor

Türk dizileri tüm dünyaya ihraç edilerek önemli bir gelir elde edilirken, dizilerin gösterildiği ülkelere mobilya ihracatı da arttı.
 16 Kasım 2019 23:08
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İhraç edilen dizilerle birlikte mobilya ihracatı da artıyor

Türk dizilerinin yabancı ülkelere satışının uzun zamandır mobilya sektörüne olumlu katkı sağladığını söyleyen Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, "Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlayan süreçte özellikle Orta Doğu bölgesinde çok ciddi artışlar yaşandı. Oradaki ihracatlarımızı da bu dizilerdeki yaşam standartları ve yüksek kaliteli ürünlerin gösteriliyor olması sektörümüzde, iç piyasa katma değerli ürünlerin satışı konusunda da ciddi avantajları oldu. Son dönemde başka bölgelerde açılmalar devam ediyor, bununla birlikte ihracatımız da artıyor" dedi.

'ORTA DOĞU PAZARI BİZİM İÇİN İYİ BİR PAZAR'

Terzi, Ortadoğu pazarının mobilya sektörü için iyi bir pazar olmasının birkaç unsuru olduğuna işaret ederek şunları ekledi: "Ortadoğu pazarının gelip bizden alışveriş yapması onlara biraz daha rahat hissettiriyor. Aynı zamanda yaptığımız katma değerli ürünler içinde iyi bir pazar bizim için. Bu nedenle o pazarı kaybetmemiz söz konusu değil. Elimizde olan bir pazar ve artarak devam ediyor Ortadoğu ve Arap Yarımadası ihracatı. Sadece tarzlarda farklılık var. Onlar klasik ürünler alınırken şimdi art-deco modern ürünlerinde ihracat arttı. Rakam olarak iyi gidiyoruz."

'VENEZUELA'DA YÜZDE 572 ARTIŞ VAR'

Latin Amerika bölgesine yapılan dizi ihracatının ise sadece mobilya değil, birçok sektörün ihracatına olumlu katkısı olduğuna işaret eden Terzi, "Özellikle Venezuela'da yüzde 572 gibi ciddi bir artış var. Paraguay ve Peru'da da yüksek artışlar söz konusu. Bunun da aslında bir strateji ve doğru yönetilerek devam ettirilirse özellikle ürün bazında daha da artış sağlanabilir. Çünkü orada yaşayan insanlara bunu reklam olarak ulaştıramadığımız ürünleri orada dizinin içinde gördüğünde daha etkileyici olabiliyor. Bir siyaset olarak bunları hep beraber düşünürsek hem dernekler hem STK'lar hem de devlet bu yönde biraz daha adım atarsa bu artışlar daha da fazla olacaktır" dedi.

Türk mobilya sektörünün yıllık üretiminin 10 milyar dolar civarında olduğunu ve dolaylı istihdamının 400 - 500 bin arasında olduğunu belirten Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, "Türkiye'nin ihracatı geçen yıla göre yüzde 10-12 arası artırarak, bu sene 2.7 milyar dolar civarında bir ihracat yapmış olacağız" dedi.

Gürcan, Türkiye'nin dünya ihracat ortalamasına göre yıllık yüzde 10-12 arasında büyüdüğünü söyledi ve ekledi, "Bugün alternatif pazarları zorluyoruz. Biraz daha uzağımızda olan Latin Amerika, Çin pazarları dünyanın en büyük pazarları, buralar için ciddi çalışmalar var."

Mobilya sektörünün ihracatı desteklemek için çok az miktarda ithalat yapıldığının altını çizen Gürcan, "Genelde hammadde dediğimiz yonga levha ve suntada kereste dediğimiz malzemeyi daha çok ithal ediyoruz. Bir de cila ile ilgili olan kimyevi maddeler ithal ediliyor" dedi.

Gürcan mobilya ihracatı konusunda devlet desteklerinin olduğunu belirtti ve "Firmalara yurtdışında mağazalar açma gibi yurt dışı destekleri ve özellikle KOBİ'ler ile ilgili ciddi KOSGEB teşvikleri var ancak bunlar yeterli değil" dedi.

Özellikle yurtdışında katma değeri yüksek ürünler üretmek konusunda çalışmalar yapıldığını söyleyen Gürcan, "Türkiye'de mobilya fiyatları kilogram başına 3.5 - 4 dolar arasındadır. Biz MOBSAD üyeleri olarak bunu kilogram başına 25 dolar civarlarına kadar çıkartmış durumdayız. Bunlar hem Türkiye mobilyası imajına katkı sağlıyor, hem de ciddi bir katma değer kazandırmış oluyoruz" dedi.
DHA
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