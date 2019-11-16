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Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Balıkesir'in Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile birlikte Bandırma Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, kitap okuma saatine katıldı.
 16 Kasım 2019 23:20
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Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Balıkesir'in Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile birlikte Bandırma Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, kitap okuma saatine katıldı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, eğitime verdiği önem çerçevesinde öğrencilerle sık sık kitap okuma saatlerinde bir araya geliyor. İlçede bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'ndaki kitap okuma saatine katılan Kaymakam Yazar, öğrencilerle sınıfta kitap okudu. Kitap okuma etkinliği sonrası öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Kaymakam Günhan Yazar, öğrencilere hedeflerini sorarak, kitap okumanın başarıya götüren yol olduğunu ifade etti. Kaymakam Yazar, "Başarılı olmak için hedefi iyi belirlemek, hedefe ulaşmak için çok çaba sarf etmek gerek. Bu nedenle başarılı olmak istiyorsak daha çok kitap okumalıyız" dedi.

Kaymakam Yazar son olarak öğretmenlerle ve idarecilerle görüşerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
İhlas Haber Ajansı
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