Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı

İcra müdürü iken 679 sayılı KHK'yla ihraç edilen Adalet Bakanlığı personeli, OHAL Komisyon kararıyla bu ay içerisinde görevine iade edildi.

KHK ile ihraç edilen personelin dosyasında sadece bir tanık beyanı yer alıyordu.

OHAL Komisyonunca görevine iade edilen personel, Bakanlıkça kaloriferci kadrosuna atandı.

Bakanlık bu uygulamasına gerekçe olarak 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan şu hükmü göstermektedir:

"...Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır..."

Bu madde hükmü, müdür yardımcısı veya üstü görevlerde iken ihraç edilenlerin, yöneticilik görevi öncesindeki kadroya atanmasını öngörmektedir.

Aşağıda OHAL Komisyonu kararına yer verilen personel, İcra müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme ile yardımcı hizmetler sınıfından GİH'e atanmıştır. Kanun metni yöneticilik görevi öncesi dediği için, icra müdürünün görevde yükselme dahil tüm kazanımları gitmektedir. Üstelik maaşı da 6 bin liradan 3500 liraya düşmektedir.

Bu örnek olay dahi, 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin kaldırılması gerekliliğinin göstermektedir.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI