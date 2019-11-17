Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kardeş, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü
|17 Kasım 2019 07:10
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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